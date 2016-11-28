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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 ноября 16, 16:51
Отец Жанны Фриске пишет свою версию книги о дочери
Отец Жанны Фриске
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Несколько дней назад на прилавках книжных магазинов появилась книга Дмитрия Шепелева (33) о его жене, певице Жанне Фриске, которая ушла из жизни в 15 июня 2015 года.
Отец Фриске, который с тех пор враждует с Шепелевым, намерен написать собственную версию биографии дочери. Владимир заявил изданию, что телеведущий во многом солгал в своей книге и вряд ли сам писал её. "Я ее не читал и, скорее всего, не буду, – рассказал Владимир Фриске изданию "Starhit",- зачем? На днях мне позвонил друг Жанны из Америки, он предложил помощь в написании моей собственной книги. В ней будет только правда. Без прикрас. Реальный взгляд на события, происходившие с дочерью. Я согласился. Планируем закончить к маю. Кстати, этот же молодой человек помогал и Диме в создании его романа".

Напомним, после трагедии семья Фриске обвинила Шепелева в том, что он не дает им видеться с внуком Платоном (3), сыном Дмитрия и Жанны. Затем началась запутанная история с деньгами (21 миллион рублей), которые собрал Русфонд на лечение Жанны Фриске в 2014 году. После смерти певицы-как утверждают ее родственники- вся сумма исчезла со счета. И обвиняют в этом телеведущего. По словам же Шепелева, доступ к денежным средствам был только у самой Жанны и ее матери, Ольга Копылова.

А тем временем российские звезды раскупают книгу Шепелева, чтобы поддержать телеведущего и почтить память Жанны Фриске. А Ксения Собчак (35) на своей страничке опубликовала пост в поддержку Шепелева. Также телеведущая осудила журналистов, которые в погоне за "желтыми заголовками" бесцеремонно публиковала фото Фриске, когда ее уже одолевала болезнь.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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