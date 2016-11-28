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28 ноября 16, 16:57
Елена Кравец рассказала о знакомстве со своим супругом
Елена Кравец
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Звезда "95 Квартала" Елена Кравец рассказала о судьбоносных действиях в своей жизни.
Елена Кравец в эфире шоу "Санден" дала откровенное интервью, в котором рассказала не только о своих увлечениях, детях и работе, но и о судьбоносных словах и действиях в своей жизни. Звезда "95 Квартала" призналась, что еще будучи совсем юной почувствовала, что будет выступать и на неё будут смотреть по телевизору.

Правда, тогда мама Елены Кравец не совсем поверила дочери. По словам Кравец, мама с ухмылкой отреагировала на мечту дочери быть, как тогда говорилось, "в телевизоре". Но случилось именно так, как сказала Кравец.

А вот другое судьбоносное действие Елена Кравец сделала благодаря маме. Ведь именно мама стала инициатором знакомства дочери с её, как оказалось позже, будущим мужем. Она с ним познакомилась в автобусе болельщиков КВН.

Моя мама, приехав провожать меня рано утром, посмотрела на всех тех, кто едет... И вот так вот чётко говорит: "А вот это вот что за мальчик?". Я говорю : "Я не знаю, что это за мальчик". Мама: "Ты познакомься с ним!"
вспоминает Елена Кравец.

Кравец тогда ответила маме, что ей совсем не до мальчиков. Но мама настояла на их знакомстве. А теперь Елена Кравец и Сергей Кравец — муж и жена. Пара воспитывает троих детей. К слову, не так давно Кравец родила двойню.







Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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