Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.72
RUB
0.40
EUR
27.08
USD
25.62
RUB
0.39
EUR
28.72
USD
26.87
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 ноября 16, 17:03
Эмбер Херд рассказала о пережитом домашнем насилии (ВИДЕО)
Эмбер Херд
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Эмбер Херд решила вновь напомнить о том, что ей довелось пережить в браке с Джонни Деппом.
Скандальная история развода Эмбер Херд и Джонни Деппа уже осталась в прошлом, в прессе все реже и реже появляются упоминания о произошедшем. Тем временем недавно сама Эмбер решила вновь напомнить о том, что ей довелось пережить.

Актриса напомнила поклонникам, что решила расстаться с супругом из-за домашнего насилия. Долгое время Эмбер молчала и не говорила об этой проблеме, которая существует во многих семьях, однако, в рамках проекта #GirlGaze PSA откровенно поделилась своей историей.

Эмбер отметила, что не так просто поверить в реальность происходящего, когда все случается в собственном доме и со стороны любимого человека.

Было стыдно, и к этому добавлялся ярлык жертвы. Подобное случается со многими женщинами, которых вы знаете, но когда это происходит в вашем доме за закрытыми дверями с человеком, которого вы любите, это не так просто пережить
рассказала актриса

Стоит отметить, что Эмбер Херд уверена в том, что её пример может послужить стимулом для женщин, с которыми произошло то же самое, не замыкаться в себе, а попытаться все изменить.


Источник: http://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Переписка Эмбер Херд о насилии со стороны Джонни Деппа
Эмбер Херд показала новые фотографии после избиения
Эмбер Херд хочет тюремного срока для Джонни Деппа
Эмбер Хёрд не согласилась на условия Джонни Деппа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Муж Яны Соломко угрожает ей разводом
noimageАндрей Данилко впервые рассказал о своей единственной любви
noimageЕлена Кравец рассказала о знакомстве со своим супругом
noimageБезруков показал, как сейчас выглядит сын Саши Белого
noimageОтец Жанны Фриске пишет свою версию книги о дочери
Лента новостей
Загрузка...