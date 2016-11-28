Эмбер Херд рассказала о пережитом домашнем насилии (ВИДЕО)

Скандальная история развода Эмбер Херд и Джонни Деппа уже осталась в прошлом, в прессе все реже и реже появляются упоминания о произошедшем. Тем временем недавно сама Эмбер решила вновь напомнить о том, что ей довелось пережить.





Актриса напомнила поклонникам, что решила расстаться с супругом из-за домашнего насилия. Долгое время Эмбер молчала и не говорила об этой проблеме, которая существует во многих семьях, однако, в рамках проекта #GirlGaze PSA откровенно поделилась своей историей.





Эмбер отметила, что не так просто поверить в реальность происходящего, когда все случается в собственном доме и со стороны любимого человека.





Было стыдно, и к этому добавлялся ярлык жертвы. Подобное случается со многими женщинами, которых вы знаете, но когда это происходит в вашем доме за закрытыми дверями с человеком, которого вы любите, это не так просто пережить

рассказала актриса





Стоит отметить, что Эмбер Херд уверена в том, что её пример может послужить стимулом для женщин, с которыми произошло то же самое, не замыкаться в себе, а попытаться все изменить.



