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28 ноября 16, 17:07
Андрей Данилко впервые рассказал о своей единственной любви
Андрей Данилко
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Андрей Данилко откровенно рассказал о своей первой любви.
Юношеские отношения оставили незабываемый след в душе украинского артиста, более известного образом Верки Сердючки, Андрея Данилко.

Впервые за всю свою карьеру композитор и автор песен рассказал документальному проекту "Моя правда"  о своей первой и единственной любви.

Хотя Данилко не назвал имя той, которую так любил, артист признался, что когда ему нужно написать что-то грустное, он в воспоминаниях возвращается в то время. 

Кроме того, как признался сам артист, даже должна была быть свадьба, которая так и не состоялась.

Я повел себя неправильною. Это моя личная проблема, потому что тряпку никто не любит. Никогда нельзя быть навязчивым, даже, когда тебе очень хочется. Может я где-то пересластил… Нужно быть с характером
поделился Данилко своими переживаниями в интервью проекту "Моя правда" на телеканале СТБ

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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