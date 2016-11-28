Андрей Данилко впервые рассказал о своей единственной любви

Юношеские отношения оставили незабываемый след в душе украинского артиста, более известного образом Верки Сердючки, Андрея Данилко.





Впервые за всю свою карьеру композитор и автор песен рассказал документальному проекту "Моя правда" о своей первой и единственной любви.





Хотя Данилко не назвал имя той, которую так любил, артист признался, что когда ему нужно написать что-то грустное, он в воспоминаниях возвращается в то время.





Кроме того, как признался сам артист, даже должна была быть свадьба, которая так и не состоялась.





Я повел себя неправильною. Это моя личная проблема, потому что тряпку никто не любит. Никогда нельзя быть навязчивым, даже, когда тебе очень хочется. Может я где-то пересластил… Нужно быть с характером

поделился Данилко своими переживаниями в интервью проекту "Моя правда" на телеканале СТБ



