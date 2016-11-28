Муж Яны Соломко угрожает ей разводом

Украинская певица, экс-участница группы "REAL O", финалистка проекта "Холостяк", а сейчас телеведущая проекта "Зважені та щасливі" Яна Соломко стала главной героиней декабрьского номера издания "Караван историй".





В откровенном интервью глянцу артистка призналась, что муж грозится бросить её, если она и дальше будет продолжать худеть.





Было больно и обидно, и я старалась не читать никаких комментариев. Особенно сложно было после шоу "Холостяк". Можете себе представить, как именно и в каких выражениях меня обсуждали на форумах и везде, где только можно. Комментарии вроде "она толстая", "она корова" – это были еще самые мягкие высказывания. Сейчас, если бы я такое прочла, никак бы не отреагировала – уже все пережила. Любопытно другое – то, что теперь пишут совершенно противоположное: "Верни щеки! Без них – все не то. Давай опять поправляйся". Но мне комфортно в том весе, в котором я сейчас. И еще больше худеть я не собираюсь. Кроме того, муж против. Заявил мне недавно: "Если ты еще похудеешь, то все, собирай вещи!"

рассказала Соломко в интервью





Отметим, что сейчас певица Яна Соломко уверена, что диеты – это глупости. Зато после богатого личного опыта в похудении она точно знает, как избавиться от лишнего веса.



























