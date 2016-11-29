Вера Брежнева прилетела в США (ФОТО)

Это происходит и со знаменитостями. Список гостей мегаполиса пополнила и Вера Брежнева, которая эти дни проводит в Нью-Йорке с уже рждественским настроением.





В микроблоге певицы в Instagram появились ее фотографии из американского мегаполиса, на улицах которго уже стоят праздничные елки. Подписи к фотографиям свидетельствуют о том, что Вера счастлива (а как может быть иначе во время каникул в Нью-Йорке?) и уже предвкушает Рождество.





Немного счастливого спама, - написала артистка под одним из снимков, сопроводив его хэштегами #christmastime и #happytimes.





Нью-Йорк вообще занимает большое место в жизни Веры и ее семьи. Поездку в Большое Яблоко она подарила дочери Соне Киперман на 12-летие, а двумя годами позже там же девочка вышла на подиум на показе модельера Анны Карениной. Семья нередко проводит каникулы в Нью-Йорке, и этот год не исключение.



















