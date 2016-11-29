Ирина Шейк разделась для новогодней рекламы (ФОТО)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
До Нового года и Рождества осталось чуть больше месяца, а модные бренды уже радуют праздничными рекламными кампаниями и тем самым создают настроение своим поклонникам.
Так, Ирина Шейк снялась в рекламе нижнего белья Intimissimi, раздевшись и представ перед публикой в соблазнительных амплуа.
На снимках, которые уже распространились по сети, Ирина разворачивает подарки и радуется праздникам в красном нижнем белье.
К слову, на этот раз партнером супермодели во время фотосессии стал не горячий красавец-мужчина, а белый плюшевый мишка, что невероятно позабавило публику.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Текущий рейтинг