Ирина Шейк разделась для новогодней рекламы (ФОТО)





К слову, на этот раз партнером супермодели во время фотосессии стал не горячий красавец-мужчина, а белый плюшевый мишка, что невероятно позабавило публику.

На снимках, которые уже распространились по сети, Ирина разворачивает подарки и радуется праздникам в красном нижнем белье.