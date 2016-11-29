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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 ноября 16, 09:39
Ирина Шейк разделась для новогодней рекламы (ФОТО)
Ирина Шейк
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До Нового года и Рождества осталось чуть больше месяца, а модные бренды уже радуют праздничными рекламными кампаниями и тем самым создают настроение своим поклонникам.
Так, Ирина Шейк снялась в рекламе нижнего белья Intimissimi, раздевшись и представ перед публикой в соблазнительных амплуа.

На снимках, которые уже распространились по сети, Ирина разворачивает подарки и радуется праздникам в красном нижнем белье. 

К слову, на этот раз партнером супермодели во время фотосессии стал не горячий красавец-мужчина, а белый плюшевый мишка, что невероятно позабавило публику.









Источник: http://kinoafisha.ua/
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