Лили Роуз Депп снялась с Карлом Лагерфельдом (ФОТО)

В "послужном списке" девушки уже значится обложка Vogue (несколько месяцев назад она снялась для британской версии "Библии моды"), а теперь Лили Роуз украсила обложку Vogue Paris вместе с Карлом Лагерфельдом. Съемками фотосета для Vogue занимался известнейший fashion-фотограф и дизайнер Эди Слиман.





Лили Роуз Депп и Карла Лагерфельда связывают и партнерские отношения (дочь звездных родителей не так давно стала новым "лицом" аромата Chanel), и давняя дружба: в интервью в феврале этого года девушка признавалась, что знает креативного директора Chanel с тех пор, как ей было всего 8 лет, то есть почти половину своей жизни, и считает, что ей очень повезло с ним познакомиться.











