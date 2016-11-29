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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 ноября 16, 09:43
Лили Роуз Депп снялась с Карлом Лагерфельдом (ФОТО)
Лили Роуз Депп
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17-летняя дочь Ванессы Паради, Лили Роуз Депп, в 2016 году неожиданно превратилась в одну из самых востребованных молодых моделей мира.
В "послужном списке" девушки уже значится обложка Vogue (несколько месяцев назад она снялась для британской версии "Библии моды"), а теперь Лили Роуз украсила обложку Vogue Paris вместе с Карлом Лагерфельдом. Съемками фотосета для Vogue занимался известнейший fashion-фотограф и дизайнер Эди Слиман.

Лили Роуз Депп и Карла Лагерфельда связывают и партнерские отношения (дочь звездных родителей не так давно стала новым "лицом" аромата Chanel), и давняя дружба: в интервью в феврале этого года девушка признавалась, что знает креативного директора Chanel с тех пор, как ей было всего 8 лет, то есть почти половину своей жизни, и считает, что ей очень повезло с ним познакомиться.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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