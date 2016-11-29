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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 ноября 16, 10:12
Кэти Холмс с дочерью навестила родной город (ФОТО)
Кэти Холмс
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На днях все американские знаменитости отмечали День благодарения.
Кэти Холмс решила отпраздновать его в своем родном городе Толидо штата Огайо, куда повезла 10-летнюю дочь Сури. Снимками из поездки актриса поделилась на своей странице в Instagram.

В компании родственников и друзей они отправились в развлекательный комплекс, где перекусили и поиграли в автоматы. 37-летняя кинозвезда призналась в одном из постов, что ее дочь оказалась сильным соперником и обыгрывала маму.

Кэти в праздничный семейный вечер заплела косички и словно вернулась в детство – на одном из кадров она играет в баскетбол. Кстати, неделю назад актриса опубликовала в микроблоге фотографию, на которой ей 6 лет и она поддерживает команду сестры, выступая в роли юной чирлидерши. Многие фолловеры заметили, что Кэти на этом снимке очень похожа на Сури.











Источник: http://kinoafisha.ua/
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