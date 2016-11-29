Кэти Холмс с дочерью навестила родной город (ФОТО)

Кэти Холмс решила отпраздновать его в своем родном городе Толидо штата Огайо, куда повезла 10-летнюю дочь Сури. Снимками из поездки актриса поделилась на своей странице в Instagram.





В компании родственников и друзей они отправились в развлекательный комплекс, где перекусили и поиграли в автоматы. 37-летняя кинозвезда призналась в одном из постов, что ее дочь оказалась сильным соперником и обыгрывала маму.





Кэти в праздничный семейный вечер заплела косички и словно вернулась в детство – на одном из кадров она играет в баскетбол. Кстати, неделю назад актриса опубликовала в микроблоге фотографию, на которой ей 6 лет и она поддерживает команду сестры, выступая в роли юной чирлидерши. Многие фолловеры заметили, что Кэти на этом снимке очень похожа на Сури.











































