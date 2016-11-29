Глюк’оZа вступилась за Паулину Андрееву

Певица Глюк'оZа, настоящее имя Наталья Ионова, высказалась по поводу отношений между Федором Бондарчуком и его уже экс-супруги Светланой Бондорчук. Певица подчеркнула, что каждый из экс-супругов достоин счастья.





Отметим, что после новости о разводе Бондарчуков, журналисты узнали имя новой возлюбленной Федора Бондарчука. Нею стала актриса Паулина Андреева. Она-то и стала объектом критики. А своими словами Глюк'оZа выразила свою поддержку Паулине.





Прежде всего я благодарна Свете и Феде за то, что они предоставили возможность не занимать ничью сторону. Они – примеры для подражания, обожания и уважения. Поэтому и прожили вместе столько лет, вырастили детей, имеют собственный бизнес. И они смогли создать нам условия, исключающие обиду и брань. Для меня Света и Федя – два любимых человека, и я никогда не смогу между ними выбирать. И не хочу. Они оба имеют право на счастье, и, главное, оба делают все, чтобы быть счастливыми. Справляясь с собственными чувствами, они подают всем нам пример

поделилась Глюк’оZа с журналистами.





Глюк’оZа является подругой семьи и хорошо относиться как к Свете Бондарчук, так и к Федору Бондарчуку. А их развод, по словам певицы, — решение взрослых людей.



















