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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 ноября 16, 10:30
Наташа Королёва поделилась семейным фото с мамой
Наташа Королёва
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Певица Наташа Королёва вышла в свет вместе со своей мамой.
Певица Наташа Королёва часто фотографируется со своим супругом и детьми, а вот маму она показывает редко. Недавно Королёва опубликовала совместный снимок со своей мамой, Людмилой Порывай.

Более того, стало известно, что этот снимок был сделан во время их публичного совместного выхода. Что также бывает крайне редко.

Сейчас Людмиле Порывай 70 лет. Она была на концерте своей дочери. Именно от туда фотография.

Наши Мамы самые крутые! Самые любимые, нежные, родные! Только вперед 100%успех! Наши мамы круче все! С праздником! День матери
подписала кадр Натала Королёва.



Поклонники обсудили наряд Людмилы Порывай. Некоторые отметили, что её платье слишком короткое для её возраста. Были и поклонники, которые посчитали длину платья Людмилы Порывай достаточно нормальным.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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