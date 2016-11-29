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29 ноября 16, 10:38
Принц Уильям против отношений брата Гарри с Меган Маркл
Принц Уильям
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В королевском дворце появился первый противник новоиспеченной пары - принца Гарри и его любимой Меган Маркл.
Если раньше все говорили о Кейт Миддлтон и принце Уильяме, то сейчас ситуация изменилась. СМИ обсуждают отношения принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл. Если раньше, поговаривали о том, что королевская семья хорошо относится к девушке, то сейчас ситуация немного изменилась.

В королевском дворце появился первый противник новоиспеченной пары 32-летнего принца Гарри и звезды сериала "Форс-мажоров" 35-летней Меган Маркл. И это родной брат Гарри, 34-летний принц Уильям.

Как сообщил источник из окружения семьи изданию Daily Mail, герцог Кембриджский очень недоволен поведением своего брата. К слову, Уильям и Гарри живут практически рядом, на территории Кенсингтонгского дворца, кроме того они работают в одном кабинете и вместе посещают центр благотворительного фонда. Несмотря на то, что Уильям всегда готов поддержать брата, ему очень важно беречь частную жизнь семьи. К тому же герцог не одобряет поведения Гарри на публике, например, как тот открыто демонстрирует браслет, точную копию которого носит Маркл. Пара обменялась одинаковыми украшениями в знак любви.

Отметим, что ранее западная пресса заговорила о том, что Меган Маркл переехала жить к принцу Гарри во дворец.





Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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