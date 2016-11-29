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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 ноября 16, 10:41
Анастасия Приходько впервые вывела в свет свою 6-летнюю дочь
Анастасия Приходько
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Анастасия Приходько и её 6-летняя дочь Нана приняли участие в модном показе.
Певица Анастасия Приходько активно занимается своим творчеством. Она делится всеми подробностями и новыми достижениями. А вот личная жизнь артистки остаётся за кадром.

Однако на днях, певица появилась на публике вместе со своей 6-летней дочкой Наной - маленькой копией звездной мамы. Вместе они побывали на модном показе известного украинского модельера Елены Бернацкой, которая ко всему еще крестная Наны. Анастасия с дочкой не просто пришли поддержать модельера, но и вышли на подиум в качестве моделей.

К слову, мама с дочкой дефилировали в роскошных черных платьях из шелка и кружев.

Мы конечно же волновались перед дефиле, но дочка знала, если мама рядом - все будет хорошо. Все так быстро прошло, что после показа Нана даже загрустила. Она хотела еще раз пройтись по подиуму и продемонстрировать платье. Спрашивала: "Может еще пойдем, ведь не все успели рассмотреть мой наряд и какая я красивая?! Но, потом, мама купила конфеты и сок и мы отправились праздновать наш дебют!"
отметила Приходько

Стоит отметить, что по словам Анастасии в детстве она очень хотела стать моделью, однако её мама была против и отговорила знаменитость. Свою же дочь Приходько отговаривать не стала. 







Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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