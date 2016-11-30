72-летний Дэнни ДеВито разводится со своей женой

Если верить слухам, актер и его супруга Рея Парлман на грани развода и спустя 34 лет брака пара решила расстаться. По сообщению Radar Online, Дэнни и Рея уже не живут вместе, но пока не спешат объявлять о разводе, ведь хотят сохранить это втайне от своих взрослых детей.





"Дэнни и Рея разошлись, сошлись и разошлись вновь. На этот раз, похоже, окончательно", - рассказал инсайдер.





Напомним, Дэнни Де Вито и Рея Парлман поженились в 1982 году. В браке у супругов родилось трое детей. В 2012 пара рассталась, однако, прожив год отдельно, они сошлись вновь. Пока знаменитости не комментируют слухи об очередном расставании.











