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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 ноября 16, 12:30
72-летний Дэнни ДеВито разводится со своей женой
Дэнни ДеВито
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Похоже, Дэнни ДеВито совсем скоро пополнит ряды знаменитых холостяков.
Если верить слухам, актер и его супруга Рея Парлман на грани развода и спустя 34 лет брака пара решила расстаться. По сообщению Radar Online, Дэнни и Рея уже не живут вместе, но пока не спешат объявлять о разводе, ведь хотят сохранить это втайне от своих взрослых детей.

"Дэнни и Рея разошлись, сошлись и разошлись вновь. На этот раз, похоже, окончательно", - рассказал инсайдер.

Напомним, Дэнни Де Вито и Рея Парлман поженились в 1982 году. В браке у супругов родилось трое детей. В 2012 пара рассталась, однако, прожив год отдельно, они сошлись вновь. Пока знаменитости не комментируют слухи об очередном расставании.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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