Леру Кудрявцеву внесли под руки в самолет

Кудрявцева на протяжении 8 лет страдает от грыжи в позвоночнике, а однажды ее даже вносили под руки в самолет. Лера показала доктора, который будет ее лечить.





"8 лет меня мучает грыжа в позвоночнике, стоять на каблуках для меня давно мучение. Пару раз после длительных концертов в других городах в самолет вносили под руки (короче давняя история, иголки, банки, массажи, остеопатия, и все ни о чем). Травма старая, запущенная и как результат начала отниматься нога. В общем то, если бы не травма у мужа и не срочный отъезд его в Германию, наверное так бы и ходила до поры до времени. В январе приезжаю сдаваться к этому доктору на 2 недели, работа муторная и долгая. Этот врач Олимпийской сборной Германии Хайнц Харцман на ноги ставил многих спортсменов",- поделилась звезда.



