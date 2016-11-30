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30 ноября 16, 12:32
Леру Кудрявцеву внесли под руки в самолет
Лера Кудрявцева
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Телеведущая Лера Кудрявцева на странице в Instagram рассказала о своей болезни.
Кудрявцева на протяжении 8 лет страдает от грыжи в позвоночнике, а однажды ее даже вносили под руки в самолет. Лера показала доктора, который будет ее лечить.

"8 лет меня мучает грыжа в позвоночнике, стоять на каблуках для меня давно мучение. Пару раз после длительных концертов в других городах в самолет вносили под руки (короче давняя история, иголки, банки, массажи, остеопатия, и все ни о чем). Травма старая, запущенная и как результат начала отниматься нога. В общем то, если бы не травма у мужа и не срочный отъезд его в Германию, наверное так бы и ходила до поры до времени. В январе приезжаю сдаваться к этому доктору на 2 недели, работа муторная и долгая. Этот врач Олимпийской сборной Германии Хайнц Харцман на ноги ставил многих спортсменов",- поделилась звезда.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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