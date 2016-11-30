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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 ноября 16, 12:41
У Бритни Спирс роман с 22-летним бодибилдером (ФОТО)
Бритни Спирс
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На минувшей неделе Бритни Спирс была дважды замечена на свидании с 22-летним бодибилдером Сэмом Асгари.
Западная пресса пишет, что 34-летняя певица не на шутку увлеклась симпатичным фитнес-тренером. 

Парень даже опубликовал фото со своей звездной возлюбленной в Инстаграме. Стоит отметить, что Сэм успел засветится в новом видео Бритни "Slumber Party". "Спирс и Асгари сейчас вместе. Между ними вспыхнула страсть!", - рассказали источники.

Напомним, в недавнем интервью радиостанции Rove & Sam поп-дива заявила: "Я прошла через ужасные отношения, но, к сожалению, я до сих пор верю в любовь. Я безнадежный романтик. Я понимаю, что я должна защитить себе от неудач в делах сердечных, но я искренне верю в любовь. Я открыта для отношений, не смотря на тяжелый брак". Надеемся, что новый возлюбленный не разочарует Бритни.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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