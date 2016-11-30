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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 ноября 16, 12:44
Ким Кардашьян ночует с мужем в больнице (ФОТО)
Ким Кардашьян
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Вот уже пару недель весь мир переживает за психологическое и физическое состояние Канье Уэста, который сейчас находится в больнице под присмотром врачей.
Поговаривают, что даже на День благодарения Ким Кардашьян не разрешили забрать супруга домой. Тем не менее, к удивлению многих, Ким оказалась невероятно преданной супругой, которая, по словам инсайдеров, ни на шаг не отходит от больничной койки мужа.

"Она прошла через все это вместе с ним, помогая корить его и ночуя рядом с ним", - рассказал СМИ источник из близкого окружения звездного семейства. К слову, инсайдеры также отмечают, что все женщины Кардашьян-Дженнер - очень верные жены, намекая на Хлое, которая тоже поддерживала экс-супруга Ламара Одома в больнице:

"Все женщины Кардашьян всегда поддерживают своих любимых мужчин в трудные периоды".



Источник: http://kinoafisha.ua/
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