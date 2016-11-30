Ким Кардашьян ночует с мужем в больнице (ФОТО)

Поговаривают, что даже на День благодарения Ким Кардашьян не разрешили забрать супруга домой. Тем не менее, к удивлению многих, Ким оказалась невероятно преданной супругой, которая, по словам инсайдеров, ни на шаг не отходит от больничной койки мужа.





"Она прошла через все это вместе с ним, помогая корить его и ночуя рядом с ним", - рассказал СМИ источник из близкого окружения звездного семейства. К слову, инсайдеры также отмечают, что все женщины Кардашьян-Дженнер - очень верные жены, намекая на Хлое, которая тоже поддерживала экс-супруга Ламара Одома в больнице:





"Все женщины Кардашьян всегда поддерживают своих любимых мужчин в трудные периоды".











