Дети Джоли начали называть Джонни Деппа папой

После развода актрисы с Брэдом Питтом дети остались с мамой, но недавно в их жизни появился уже и новый отец. "Папа Джонни" — так величают дети Анджелины актера Джонни Деппа, который, по сообщениям западных инсайдеров, является теперь частым гостем в особняке Джоли в пригороде Лос-Анджелеса.





Напомним, что дружба между Джоли и Деппом возникла еще на съемках фильма "Турист". Тогда Анджелина настаивала на том, чтобы ее напарником по фильму стал именно Джонни, хотя сам актер не очень хотел играть в этой картине. Уже тогда, поговаривали фанаты Джоли, она хотела стать любовницей Деппа. Она же отговаривала Джонни от опрометчивого брака с Эмбер Херд, а он, в свою очередь, предложил Джоли воспользоваться услугами его адвоката по разводам Лоры Вассер.











