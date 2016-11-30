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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 ноября 16, 12:47
Дети Джоли начали называть Джонни Деппа папой
Анджелина Джоли
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По сообщениям западных СМИ, дети Анджелины Джоли недолго были без папы.
После развода актрисы с Брэдом Питтом дети остались с мамой, но недавно в их жизни появился уже и новый отец. "Папа Джонни" — так величают дети Анджелины актера Джонни Деппа, который, по сообщениям западных инсайдеров, является теперь частым гостем в особняке Джоли в пригороде Лос-Анджелеса.

Напомним, что дружба между Джоли и Деппом возникла еще на съемках фильма "Турист". Тогда Анджелина настаивала на том, чтобы ее напарником по фильму стал именно Джонни, хотя сам актер не очень хотел играть в этой картине. Уже тогда, поговаривали фанаты Джоли, она хотела стать любовницей Деппа. Она же отговаривала Джонни от опрометчивого брака с Эмбер Херд, а он, в свою очередь, предложил Джоли воспользоваться услугами его адвоката по разводам Лоры Вассер.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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