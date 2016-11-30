Известный российский актер разбился на вертолете в Крыму

В результате падения частного вертолета марки Robinson 44 в Алуште (Крым) погибли три человека.





Жертвами авиакатастрофы также стали его помощница Мария Суслова и пилот.





Куликов родился в 1965 году в Нижнем Новгороде, с детства увлекался музыкой и шахматами. В 1998 году закончил учебу в Высшей школе экономики.





Александр основал собственную кинокомпанию Союз Маринс Групп, которая участвовала в съемках фильма "Вий 3D", который вышел в прокат в 2014 году. В конце этого года ожидается премьера фильма "Марсианин", над которым Куликов работал как актер, режиссер, продюсер и сценарист.













Александр Куликов также снимался в сериале "Морпехи" и фильме "Быть или не быть". Кроме того, он участвовал в создании ряда художественных и документальных фильмов, арт-хаусных проектов.





В молодости служил в морской пехоте, а в 2007-2010 годах в качестве солиста и автора песен выступал с концертной группой морской пехоты России Черные береты. Записал альбомы "Моим друзьям", "Навсегда", "Все сначала". Позже выпустил альбом "С любовью".











