Редкие фото знаменитостей, которые вы еще не видели

Другое дело детские фотографии знаменитостей, которые могут открыть нам много интересного и показать их с неожиданной стороны.
Перед вами подборка старых фото селебрити, которые действительно вас поразят.
1986, 20-летняя Хелена Бонэм Картер
1998, 16-летняя Джессика Бил и 14-летняя Скарлетт Йоханссон
1968, 7-летний Джордж Клуни с семьей
Тебе Магуайр и Леонардо ДиКаприо - лучшие друзья с 90-х
Брюс Ли в 70-х
4-летний Барак Обама на пляже с дедушкой
90-е, Мерил Стрип в Нью-Йоркском метро
1993, 26-летний Курт Кобейн со своей дочерью Фрэнсис
Джиллиан Андерсон на съемках "Секретных материалов"
1978, 36-летний Харрисон Форд
1952, 26-летняя Мэрилин Монро в спортзале