Редкие фото знаменитостей, которые вы еще не видели

Другое дело детские фотографии знаменитостей, которые могут открыть нам много интересного и показать их с неожиданной стороны.





Перед вами подборка старых фото селебрити, которые действительно вас поразят.













1986, 20-летняя Хелена Бонэм Картер













1998, 16-летняя Джессика Бил и 14-летняя Скарлетт Йоханссон













1968, 7-летний Джордж Клуни с семьей













Тебе Магуайр и Леонардо ДиКаприо - лучшие друзья с 90-х













Брюс Ли в 70-х









4-летний Барак Обама на пляже с дедушкой













90-е, Мерил Стрип в Нью-Йоркском метро













1993, 26-летний Курт Кобейн со своей дочерью Фрэнсис













Джиллиан Андерсон на съемках "Секретных материалов"













1978, 36-летний Харрисон Форд













1952, 26-летняя Мэрилин Монро в спортзале



