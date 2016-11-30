Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.07
USD
25.60
RUB
0.39
EUR
27.22
USD
25.55
RUB
0.40
EUR
28.68
USD
26.85
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 ноября 16, 13:03
Редкие фото знаменитостей, которые вы еще не видели
Мерил Стрип
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мы знаем звезд, как людей с безупречным стилем и искренней улыбкой на все случаи жизни.
Другое дело детские фотографии знаменитостей, которые могут открыть нам много интересного и показать их с неожиданной стороны.

Перед вами подборка старых фото селебрити, которые действительно вас поразят.



1986, 20-летняя Хелена Бонэм Картер



1998, 16-летняя Джессика Бил и 14-летняя Скарлетт Йоханссон



1968, 7-летний Джордж Клуни с семьей



Тебе Магуайр и Леонардо ДиКаприо - лучшие друзья с 90-х



Брюс Ли в 70-х


 
4-летний Барак Обама на пляже с дедушкой



90-е, Мерил Стрип в Нью-Йоркском метро



1993, 26-летний Курт Кобейн со своей дочерью Фрэнсис



Джиллиан Андерсон на съемках "Секретных материалов"



1978, 36-летний Харрисон Форд



1952, 26-летняя Мэрилин Монро в спортзале

Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Неприглядный вид звезд на красной дорожке (ФОТО)
Неудачные фото звезд, которые вы точно не видели (ФОТО)
Брежнева засветилась в Москве в роскошном свадебном платье
Елена Кравец рассказала о новорожденной двойне. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Собчак впервые вышла в свет после рождения ребёнка (ФОТО)
noimageОчаровательная Джулия Робертс в новой фотосессии
noimageИзвестный российский актер разбился на вертолете в Крыму
noimageДети Джоли начали называть Джонни Деппа папой
noimageКим Кардашьян ночует с мужем в больнице (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...