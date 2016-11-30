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Шоу-бизнес
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30 ноября 16, 13:08
Очаровательная Джулия Робертс в новой фотосессии
Джулия Робертс
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Джулия Робертс стала героиней ноябрьского номера журнала Madame Figaro и приняла участие в фотосессии.
Недавно актриса призвала женщин перестать уделять так много времени своему внешнему виду и отказаться от косметики: "Совершенство - современная болезнь многих наций. Мы постоянно покрываем лица тоннами косметики. Регулярно вводим ботокс и изнуряем себя голодом, чтобы получить "идеальный размер". Мы пытаемся исправить то, что вообще не нуждается в коррекции.

А в то же время то, что должно быть в центре нашего внимания, отходит на второй план... Это наша душа. Душа, которая требует много заботы и работы. Наконец, пришло время, что-то изменить!" - написала актриса в социальной сети.







Источник: http://kinoafisha.ua/
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