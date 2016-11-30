Очаровательная Джулия Робертс в новой фотосессии

Недавно актриса призвала женщин перестать уделять так много времени своему внешнему виду и отказаться от косметики: "Совершенство - современная болезнь многих наций. Мы постоянно покрываем лица тоннами косметики. Регулярно вводим ботокс и изнуряем себя голодом, чтобы получить "идеальный размер". Мы пытаемся исправить то, что вообще не нуждается в коррекции.





А в то же время то, что должно быть в центре нашего внимания, отходит на второй план... Это наша душа. Душа, которая требует много заботы и работы. Наконец, пришло время, что-то изменить!" - написала актриса в социальной сети.



























