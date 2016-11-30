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30 ноября 16, 13:13
Собчак впервые вышла в свет после рождения ребёнка (ФОТО)
Ксения Собчак
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Ксения Собчак с мужем осуществили официальный выход ради благотворительности.
Ксения Собчак, вместе со своим супругом Максимом Виторганом, впервые посетила публичное мероприятие после рождения ребёнка. Они с мужем стали гостями благотворительного мероприятия в стиле "Звездных войн".  На благотворительном вечере были представлены платья от разных дизайнеров.

При участии Ксении Собчак удалось собрать в ходе 4,5 миллиона рублей. Как удалось узнать средства пойдут в пользу фондов "Бюро Добрых Дел", "Дети Б.Э.Л.А.", "Выход" и "Вера".

Сегодня первый выход из дому и сразу ради доброго дела! Провели аукцион @disneyrussia + @lofficielrussia – продали платья лучших российских дизайнеров и собрали более 4 млн рублей для благотворительных фондов: "Бюро добрых дел" "Вера" , "Выход" и "Б.Э.Л.А"
подписала один из снимков Ксения Собчак.

Также на благотворительном вечере были Александр Терехов, Данила Козловский, Полина Киценко, Галина Юдашкина и другие.





Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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