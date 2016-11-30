Собчак впервые вышла в свет после рождения ребёнка (ФОТО)

Ксения Собчак, вместе со своим супругом Максимом Виторганом, впервые посетила публичное мероприятие после рождения ребёнка. Они с мужем стали гостями благотворительного мероприятия в стиле "Звездных войн". На благотворительном вечере были представлены платья от разных дизайнеров.





При участии Ксении Собчак удалось собрать в ходе 4,5 миллиона рублей. Как удалось узнать средства пойдут в пользу фондов "Бюро Добрых Дел", "Дети Б.Э.Л.А.", "Выход" и "Вера".





Сегодня первый выход из дому и сразу ради доброго дела! Провели аукцион @disneyrussia + @lofficielrussia – продали платья лучших российских дизайнеров и собрали более 4 млн рублей для благотворительных фондов: "Бюро добрых дел" "Вера" , "Выход" и "Б.Э.Л.А"

подписала один из снимков Ксения Собчак.





Также на благотворительном вечере были Александр Терехов, Данила Козловский, Полина Киценко, Галина Юдашкина и другие.



















