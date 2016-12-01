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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 декабря 16, 08:45
Кейт Бланшетт на первых кадрах рекламы Giorgio Armani
Кейт Бланшетт
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Кейт Бланшетт: "Я знаю, что мне идет, и предпочитаю не экспериментировать".
Оскароносная актриса Кейт Бланшетт — ­икона стиля, мать четверых детей и муза аромата Si, Giorgio Armani, в ноябре представляет его ­новую версию — парфюмерную эссенцию. 

В сети уже появились первые кадры рекламной фотосессии.

"Мне импонирует насыщенность и глубина Si, а в новом варианте — тем более. Он сильный и яркий, словно вобрал в себя сердце каждого ингредиента. Черная смородина и ваниль дают сладость, бергамот — свежесть. 

Также в новом Si присутствует амбра, от теплоты которой я просто без ума. Я бы носила новинку с утра до ночи, согреваясь холодной осенью. Аромат очень чувственный, поэтому я все же сдерживаю себя и наношу его только вечером, когда его насыщенность уместна".





Источник: http://kinoafisha.ua/
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