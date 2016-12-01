Анджелина Джоли снова сильно похудела (ФОТО)

Голливудская звезда так сильно похудела, что руки и ноги превратились в палочки.





Так, западные СМИ утверждают, что она побила свой антирекорд - если год назад она сбросила вес до 37 килограммов, то сейчас весит 34! И это при росте 169 сантиметров.





Издание сообщило, что актриса нервничает из-за развода с Брэдом Питтом и почти ничего не ест. Если так пойдет и дальше, она может оказаться в больнице, где ее будут кормить через трубочку.





"Она перешла безопасную черту", - прокомментировал нью-йоркский терапевт Стюарт Фишер.





Тяжело переживает развод не только Джоли. Питт тоже сильно похудел за последние два месяца. Говорят, что он потерял 9 килограммов.











