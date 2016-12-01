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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 декабря 16, 09:26
Анджелина Джоли снова сильно похудела (ФОТО)
Анджелина Джоли
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Знаменитая актриса Анджелина Джоли пугает близких своим внешним видом.
Голливудская звезда так сильно похудела, что руки и ноги превратились в палочки.

Так, западные СМИ утверждают, что она побила свой антирекорд - если год назад она сбросила вес до 37 килограммов, то сейчас весит 34! И это при росте 169 сантиметров.

Издание сообщило, что актриса нервничает из-за развода с Брэдом Питтом и почти ничего не ест.  Если так пойдет и дальше, она может оказаться в больнице, где ее будут кормить через трубочку.

"Она перешла безопасную черту", - прокомментировал нью-йоркский терапевт Стюарт Фишер.

Тяжело переживает развод не только Джоли. Питт тоже сильно похудел за последние два месяца. Говорят, что он потерял 9 килограммов.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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