Сын Мадонны рад, что больше не живет с мамой

Так, Мадонна и ее дети были запечатлены во время семейного обеда. Естественно, забавный ролик певица опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram, однако, вскоре точно пожалела.





Дело в том, что видео, конечно же, увидел 16-летний Рокко Ричи - старший сын Мадонны, который не так давно сбежал из дома и теперь живет с отцом в Лондоне.





"Как я рад, что больше не живу там", - прокомментировал видео мамы Рокко.





Такой обидный комментарий заметили поклонники поп-дивы и журналисты. Для многих такие слова 16-летнего Рокко не очень понятны, ведь совсем недавно, когда стало известно о его аресте, Мадонна открыто поддержала сына и заявила, что сделает для него все возможное.











