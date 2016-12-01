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1 декабря 16, 13:05
Сын Мадонны рад, что больше не живет с мамой
мадонна
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Несколько дней назад Мадонна с сыном Давидом и дочерью Мерси поучаствовали во флешмобе Mannequin Challenge, суть которого в том, что люди изображают манекены.
Так, Мадонна и ее дети были запечатлены во время семейного обеда. Естественно, забавный ролик певица опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram, однако, вскоре точно пожалела.

Дело в том, что видео, конечно же, увидел 16-летний Рокко Ричи - старший сын Мадонны, который не так давно сбежал из дома и теперь живет с отцом в Лондоне. 

"Как я рад, что больше не живу там", - прокомментировал видео мамы Рокко. 

Такой обидный комментарий заметили поклонники поп-дивы и журналисты. Для многих такие слова 16-летнего Рокко не очень понятны, ведь совсем недавно, когда стало известно о его аресте, Мадонна открыто поддержала сына и заявила, что сделает для него все возможное.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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