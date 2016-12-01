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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 декабря 16, 13:06
Аманда Сейфрид впервые станет мамой
Аманда Сейфрид
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Аманда Сейфрид поделилась радостной новостью: 30-летняя актриса и ее жених Томас Садоски в недалеком будущем станут родителями.
В отличие от коллег по шоу-бизнесу, Аманда не стала анонсировать важные новости в социальных сетях, а лично рассказала о беременности на пресс-конференции бренда Givenchy, "лицом" аромата которого является актриса. 

И для 30-летней Аманды, и для ее 39-летнего жениха это будет первый ребенок. На каком именно месяце беременности находится актриса, она раскрывать не стала.

Роман звездной пары развивался стремительно: Сейфрид и Садоски познакомились всего лишь год с небольшим назад, в 2015 году, впервые появились на публике вместе в марте 2016, а уже в сентябре этого года объявили о помолвке.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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