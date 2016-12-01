Аманда Сейфрид впервые станет мамой

В отличие от коллег по шоу-бизнесу, Аманда не стала анонсировать важные новости в социальных сетях, а лично рассказала о беременности на пресс-конференции бренда Givenchy, "лицом" аромата которого является актриса.





И для 30-летней Аманды, и для ее 39-летнего жениха это будет первый ребенок. На каком именно месяце беременности находится актриса, она раскрывать не стала.





Роман звездной пары развивался стремительно: Сейфрид и Садоски познакомились всего лишь год с небольшим назад, в 2015 году, впервые появились на публике вместе в марте 2016, а уже в сентябре этого года объявили о помолвке.



