Собчак и Брежнева читают книгу Шепелева о Жанне Фриске

Так, поддержку автору и супругу Жанны Дмитрию выразила Вера Брежнева, признавшись, что уже читает его книгу.





"Один экземпляр в моих руках. Начинаю читать с трепетом, с любовью. Когда не хватает слов, чтобы поддержать, помочь... Пусть она продолжает помогать. Жанна, люблю и скучаю", — написала Брежнева.





Читать историю "любви и болезни" начала и Ксения Собчак. Более того, журналистка отметила, что не понимает поведение родных Фриске.





"Жанна всегда была как бы в стороне от шоу-бизнеса, хотя была его неотъемлемой частью. И я с огромным сочувствием отношусь к Диме Шепелеву — все эти бесконечные спекуляции на интересе к их беде просто отвратительны. Причем отвратительны мне не журналисты. Мне непонятны мотивы родственников звезд, которые считают возможным выносить личную жизнь ушедшего от нас человека на потребу толпы, причем явно не спрашивая на то согласие самих участников этой личной жизни. И в этом смысле Дима сделал очень правильно — вместо диких ток-шоу с руганью родственников, которые в силу воспитания, видимо, не понимают как это ужасно все смотрится со стороны, Дима написал книгу об их общей борьбе с общим горем. Для себя, для памяти, для сына и для всех тех, кто с подобной бедой столкнулся", — поделилась своим мнением Ксения.





К слову, столь высоко старания Шепелева оценили далеко не все. К примеру, отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий написал много неправды и теперь мужчина намерен написать свою книгу.



