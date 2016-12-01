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1 декабря 16, 13:42
Леся Никитюк впервые для мужского глянца (ФОТО)
Леся Никитюк
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Леся Никитюк стала лицом обложки нового выпуска журнала для мужчин.
Знаменитая телеведущая Леся Никитюк, известна проектами "Орёл и Решка", "Вокруг М", стала героиней нового выпуска популярного мужского глянца. Она стала лицом обложки журнала XXL.

До сих пор она ни разу не позировала для мужского глянца – и уж тем более в столь откровенном образе. Можно сказать, что это ее дебют.

Отметим, что Леся Никитюк давно запомнилась зрителям как девушка без комплексов. Она не стесняется задавать "неудобные" вопросы, всегда умела посмеяться над собой. Поэтому её решение оголиться также не является чем-то сверхъестественным.

Правда, о своей личной жизни Леся Никитюк не говорит.











Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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