Супермодель Ирина Шейк беременна – ФОТОФАКТ

Не спасла ее и накидка, наброшенная поверх купальника. Напомним, что девушка гордо вышагивала по подиуму на показе Victoria’s Secret.

Кроме этого, близкие друзья из окружения Шейк поведали, что она и впрямь хочет стать матерью. Как передают западные СМИ, Ирина находится на втором триместре беременности.

Инсайдеры давно говорили о том, что манекенщица и ее избранник, голливудский актер планируют обзавестись потомством.

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно матерью впервые стала Ксения Собчак. В 35 лет у нее родился сын – это случилось 18 ноября.