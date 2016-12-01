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Шоу-бизнес
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1 декабря 16, 17:35
Супермодель Ирина Шейк беременна – ФОТОФАКТ
Ирина Шейк
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Ирина Шейк находится в интересном положении. Всемирно известная модель не смогла скрыть факта своей беременности.

Не спасла ее и накидка, наброшенная поверх купальника. Напомним, что девушка гордо вышагивала по подиуму на показе Victoria’s Secret.

Кроме этого, близкие друзья из окружения Шейк поведали, что она и впрямь хочет стать матерью. Как передают западные СМИ, Ирина находится на втором триместре беременности.

Инсайдеры давно говорили о том, что манекенщица и ее избранник, голливудский актер планируют обзавестись потомством.

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно матерью впервые стала Ксения Собчак. В 35 лет у нее родился сын – это случилось 18 ноября.
URA-Inform
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