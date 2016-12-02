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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 декабря 16, 08:21
Джонни Депп и Эмбер Херд согласовали условия развода
Джонни Депп и Эмбер Хёрд
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Противостояние, в котором участвовали Джонни Депп и Эмбер Херд, подошло к концу.
Бывшие супруги окончательно согласовали все условия развода. В итоге, Депп согласился выплатить своей бывшей возлюбленной семь миллионов долларов в качестве компенсации.

200 тысяч долларов из этой суммы актер уже перечислил от имени Эмбер Херд организациям ACLU и Children`s Hospital L.A. Оставшиеся 6,8 миллиона долларов актриса сможет получить в течение следующих 12 месяцев. Ранее Херд заявляла, что намерена потратить все полученные от бывшего мужа средства на благотворительность.

Согласно действующему законодательству, оба актера будут иметь право на налоговые льготы в размере сумм, потраченных на благотворительность.

Напомним, что Эмбер Херд подала на развод в мае 2019 года. Актриса обвинила своего мужа в систематическом домашнем насилии и даже явилась на первое заседание суда со следами побоев на лице. Ей удалось получить судебное предписание, запрещающее Джонне Деппу приближаться к ней ближе, чем на 100 метров.

В дальнейшем в Сети появились видеозаписи скандалов супругов. Несмотря на то, что представители Деппа категорически отвергали обвинения, в итоге актер согласился на выплату компенсации в обмен на отзыв обвинений.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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