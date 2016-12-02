Джонни Депп и Эмбер Херд согласовали условия развода

Бывшие супруги окончательно согласовали все условия развода. В итоге, Депп согласился выплатить своей бывшей возлюбленной семь миллионов долларов в качестве компенсации.





200 тысяч долларов из этой суммы актер уже перечислил от имени Эмбер Херд организациям ACLU и Children`s Hospital L.A. Оставшиеся 6,8 миллиона долларов актриса сможет получить в течение следующих 12 месяцев. Ранее Херд заявляла, что намерена потратить все полученные от бывшего мужа средства на благотворительность.





Согласно действующему законодательству, оба актера будут иметь право на налоговые льготы в размере сумм, потраченных на благотворительность.





Напомним, что Эмбер Херд подала на развод в мае 2019 года. Актриса обвинила своего мужа в систематическом домашнем насилии и даже явилась на первое заседание суда со следами побоев на лице. Ей удалось получить судебное предписание, запрещающее Джонне Деппу приближаться к ней ближе, чем на 100 метров.





В дальнейшем в Сети появились видеозаписи скандалов супругов. Несмотря на то, что представители Деппа категорически отвергали обвинения, в итоге актер согласился на выплату компенсации в обмен на отзыв обвинений.



