Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.64
RUB
0.40
EUR
27.42
USD
25.70
RUB
0.40
EUR
28.70
USD
26.85
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 декабря 16, 08:58
17-летний Бруклин Бекхэм выпустит свою первую книгу
Бруклин Бекхэм
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Книга сына Виктории и Дэвида Бекхэма будет называться "Что я вижу".
Бруклину Бекхэму можно только позавидовать. В свои юные годы он уже успел попробовать себя в качестве модели, украсил несколько обложек глянца, и стал автором двух промокампаний знаменитого бренда Burberry. Сейчас стало очевидно, что юноша определился, чем хочет заниматься в будущем. И гораздо больше, чем позировать, Бруклин хочет фотографировать. 

В своем личном микроблоге Бекхэм анонсировал выход своей первой книги "Что я вижу", посвященной фотографии. 

"Обложка моей книги "Что я вижу". Надеюсь, она вам понравится. В описании профиля - ссылка на предзаказ экземпляра с автографом", - подписал снимок Бруклин. 

К слову, издательство также прокомментировало выход книги сына Виктории и Дэвида:

"Каждая из глав книги повествует совершенно новую историю, которая рассказана с помощью фотографий Бруклина Бекхэма и коротких комментариев самого фотографа. Это уникальные, искренние и красивые кадры из жизни, за которой он наблюдает через свой объектив".







Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Виктория Бекхэм похвасталась очередным успехом сына (ФОТО)
Хлоя Морец поделилась романтичным снимком (ФОТО)
Майкл Джексон хотел стать супругом Эммы Уотсон
Хлоя Морец об отношениях с Бруклином Бекхэмом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Ирина Шейк снялась в фотосессии с подругой (ФОТО)
noimageМила Кунис стала мамой второй раз
noimageХейден Панеттьери поделилась фото с Владимиром Кличко
noimageДжонни Депп и Эмбер Херд согласовали условия развода
noimageСупермодель Ирина Шейк беременна – ФОТОФАКТ
Лента новостей
Загрузка...