17-летний Бруклин Бекхэм выпустит свою первую книгу

Бруклину Бекхэму можно только позавидовать. В свои юные годы он уже успел попробовать себя в качестве модели, украсил несколько обложек глянца, и стал автором двух промокампаний знаменитого бренда Burberry. Сейчас стало очевидно, что юноша определился, чем хочет заниматься в будущем. И гораздо больше, чем позировать, Бруклин хочет фотографировать.





В своем личном микроблоге Бекхэм анонсировал выход своей первой книги "Что я вижу", посвященной фотографии.





"Обложка моей книги "Что я вижу". Надеюсь, она вам понравится. В описании профиля - ссылка на предзаказ экземпляра с автографом", - подписал снимок Бруклин.





К слову, издательство также прокомментировало выход книги сына Виктории и Дэвида:





"Каждая из глав книги повествует совершенно новую историю, которая рассказана с помощью фотографий Бруклина Бекхэма и коротких комментариев самого фотографа. Это уникальные, искренние и красивые кадры из жизни, за которой он наблюдает через свой объектив".



























