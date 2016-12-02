Хейден Панеттьери поделилась фото с Владимиром Кличко

Профессиональные успехи, встречи с близкими, съемки в модных изданиях... Однако больше всего поклонникам знаменитой актрисы интересны ее фотографии с супругом Владимиром Кличко.





На днях, в своем Twitter Хайден поделилась с подписчиками очередным ярким кадром, сделанным во время путешествия с супругом в Иерусалим. На фото Хайден просто светится от счастья, и навряд кто-то, глядя на нее, может подумать, что совсем недавно Панеттьери проходила курс лечения от депрессии. Вероятно, любимый муж рядом творит чудеса и делает свою женщину счастливой!











