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Шоу-бизнес
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2 декабря 16, 09:00
Хейден Панеттьери поделилась фото с Владимиром Кличко
Хейден Панеттьери
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Хейден Панеттьери довольно часто публикует в личном микроблоге различные фотографии.
Профессиональные успехи, встречи с близкими, съемки в модных изданиях... Однако больше всего поклонникам знаменитой актрисы интересны ее фотографии с супругом Владимиром Кличко.

На днях, в своем Twitter Хайден поделилась с подписчиками очередным ярким кадром, сделанным во время путешествия с супругом в Иерусалим. На фото Хайден просто светится от счастья, и навряд кто-то, глядя на нее, может подумать, что совсем недавно Панеттьери проходила курс лечения от депрессии. Вероятно, любимый муж рядом творит чудеса и делает свою женщину счастливой!



Источник: http://kinoafisha.ua/
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