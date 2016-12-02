Мила Кунис стала мамой второй раз

У супругов, как и ожидалось, родился мальчик. Он появился на свет еще в среду, 30 ноября, но официальный представитель звезд подтвердил информацию только сегодня. Детали не разглашаются, так что имя малыша пока неизвестно. Зато известно, что сейчас Мила с новорожденным сыном уже дома и чувствуют себя отлично.





Напомним, о беременности актрисы стало известно в июне — первое время звезда скрывала свое интересное положение. Однако как только СМИ прознали, что супруги ждут пополнения, так папарацци буквально поселились у дома Милы и Эштона.





Всю беременность актриса вела довольно активный образ жизни и не отлынивала от своих рабочих обязанностей: мы видели ее и на красных дорожках, и в телешоу, и просто на улицах Беверли-Хиллз, спешащей по делам.





Инсайдеры сообщили, что Мила и Эштон были очень рады, узнав, что у них появится сын. У пары подрастает 2-летняя дочь Уайетт, в которой супруги души не чают, однако оба втайне мечтали, чтобы вторым ребенком оказался мальчик.





Эштон всегда хотел сына, потому что он и сам до сих пор, как маленький мальчик — любит автомобили и гаджеты. Он обожает Уайетт и любит проводить с ней время, но с сыном у него будет особая связь, — рассказал осведомленный источник.





Что ж, еще раз поздравляем звезд (которые на двух детях, кстати, останавливаться не собираются) с радостным событием и надеемся, что скоро увидим фотографию малыша!



