Ирина Шейк снялась в фотосессии с подругой (ФОТО)

Красавицы не только общаются в повседневной жизни, но даже работают вместе. В новой рекламной кампании джинсов ТМ "Replay" Ирина, Стелла и Джоан Смоллс снялись почти топлес. На них были только джинсы бренда и, на некоторых фото, другой фирменную одежду. Грудь они прикрывали руками. Однако съемка получилась довольно сексуальной и эффектной.





Кстати, так выглядит, что Ирина Шейк таки не беременна от Брэдли Купера. Потому что от ее живота и следа нет. Пожалуй, временно поправилась. Сейчас звезда в отличной форме! Вот вам и сплетни!



























