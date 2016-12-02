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Шоу-бизнес
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2 декабря 16, 09:33
Ирина Шейк снялась в фотосессии с подругой (ФОТО)
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Говорят, женской дружбы не существует. Но модели Ирина Шейк и Стелла Максвелл доказывают, что это не так, а лишь стереотип.
Красавицы не только общаются в повседневной жизни, но даже работают вместе. В новой рекламной кампании джинсов ТМ "Replay" Ирина, Стелла и Джоан Смоллс снялись почти топлес. На них были только джинсы бренда и, на некоторых фото, другой фирменную одежду. Грудь они прикрывали руками. Однако съемка получилась довольно сексуальной и эффектной.

Кстати, так выглядит, что Ирина Шейк таки не беременна от Брэдли Купера. Потому что от ее живота и следа нет. Пожалуй, временно поправилась. Сейчас звезда в отличной форме! Вот вам и сплетни!

 

   



Источник: http://kinoafisha.ua/
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