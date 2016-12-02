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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 декабря 16, 12:03
Потап развелся с женой: откровения спустя два года
потап
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Стало известно, что Потап и Ирина Горовая официально развелись.
Украинский рэпер Потап официально заявил, что находится в разводе с Ириной Горовой. 

Сопродюсеры в интервью журналу "Отдохни" впервые рассказали о своем разводе. Как стало известно, уже пять лет пара живет отдельно, а официально оформила развод два года назад, тем не менее они продолжают совместную работу. Ирине и Алексею удалось сохранить очень крепкие и теплые дружеские отношения.

Как утверждает Ирина: "И мы действительно крепкая, но не супружеская пара."

Отметим, что брак Ирины Горовой и Алексея Потапенко продлился больше 15 лет, за это время пара стала настоящими партнерами. Они совместно основали продюсерский центр MOZGI Entertainment, запустили множество музыкальных проектов. У пары есть двое детей — 19-летня Наталья (дочь от первого брака Ирины) и 8-летний сын Андрей. 





Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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