Потап развелся с женой: откровения спустя два года

Украинский рэпер Потап официально заявил, что находится в разводе с Ириной Горовой.





Сопродюсеры в интервью журналу "Отдохни" впервые рассказали о своем разводе. Как стало известно, уже пять лет пара живет отдельно, а официально оформила развод два года назад, тем не менее они продолжают совместную работу. Ирине и Алексею удалось сохранить очень крепкие и теплые дружеские отношения.





Как утверждает Ирина: "И мы действительно крепкая, но не супружеская пара."





Отметим, что брак Ирины Горовой и Алексея Потапенко продлился больше 15 лет, за это время пара стала настоящими партнерами. Они совместно основали продюсерский центр MOZGI Entertainment, запустили множество музыкальных проектов. У пары есть двое детей — 19-летня Наталья (дочь от первого брака Ирины) и 8-летний сын Андрей.



















