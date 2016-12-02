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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 декабря 16, 12:10
Пресняков и Подольская впервые показали лицо своего сына
Владимир Пресняков и Наталья Подольская
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Певцы впервые снялись в фотосесии вместе с сыном, показав, на кого похож маленький Артемий.
Рождение первенца было ожидаемым и очень важным событием в семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Звездные родители долго скрывали малыша от публики, но со временем Наталья в своем блоге начала публиковать фотографии с Артемием. Только вот на них ребенок позировал спиной к камере. И лишь сейчас Владимир и Наталья показали  своего полуторагодовалого Артемия в совместной фотосессии для глянца.

На своей официальной страничке в социальной сети Наталья Подольская сделала свежую публикацию. Певица разместила обложку журнала, на которой запечатлена вместе с супругом, певцом Владимиром Пресняковым, и сыном Артемием. Подписчики Подольской выразили свое мнение о том, на кого же похож малыш. Большинство считает, что Артемий является копией отца и бабушки (матери Владимира Преснякова).

А если говорить про внешность, то сразу бросается в глаза сходство с Вовой маленьким, и с Леной (Еленой Петровной Пресняковой — Прим. ред) — ведь Вова в детстве был очень похож на свою маму. Но в Теме есть что-то неуловимое и от моего папы — этого никто, кроме меня, моей мамы, сестер и брата, не замечает. Что-то такое в глазах, в щеках... Я думаю, наш Подольский род еще проявится! Конечно, и Лена, и Владимир Петрович в Теме души не чают. Правда, Петрович приезжает к внуку чаще. Тут недавно привез саксофон и играл. Тема очень радовался, танцевал… Ну а Лена много гастролирует, у нее реже получается к нам выбраться. И она очень переживает из-за этого. К счастью, у нас с ней прекрасно налажена связь, я ей постоянно шлю фото и видео­отчеты.
Наталья Подольская

Малыш очень любит бабушку и дедушку. К свекру и свекрови хорошо относится и сама Наталья.

Они иногда звонят мне чаще, чем Вове, потому что я более организованный человек. Если нужно узнать, где мы, что мы, куда мы, когда мы, то по таким вопросам звонят мне. Даже было несколько раз, когда Вова выхватывал трубку и обижался. Говорил: "Это же я ваш сын! Почему вы звоните не мне, а Тусе?" Я бы очень хотела, чтобы мы так же с Вовой прожили всю жизнь вместе, как Лена и Владимир Петрович. Она его подкалывает, может бурчать, но все это заботливо.
Наталья Подольская



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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