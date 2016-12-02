Мэрайя Кери подтвердила роман с молодым танцором

Долго горевать по этому поводу Мэрайя не сочла нужным, потому уже сегодня она открыто признается в том, что влюблена. Причем новые чувства к танцовщику из ее же коллектива она испытала еще во время того, как была в отношения с Пэкером.





Речь идет о 33-летнем парне по имени Брайан Танака. Если внимательно изучить Instagram Мэрайи, можно увидеть, что Танака принимал активное участие в ее жизни. А буквально несколько недель назад папарацци засняли Кери и Танака в объятиях на Гавайях. Они плавали вместе в море и веселились на пляже — обычный романтический уикэнд.





Скрывать что-то, что уже стало очевидным, Кери не сочла нужным, потому заявила: «Это правда — Брайан мой любовник!»



















