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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 декабря 16, 12:14
Мэрайя Кери подтвердила роман с молодым танцором
Мэрайя Кери
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Начало ноября ознаменовалось для Мэрайи Кери печальным сообщением – 48-летний миллиардер, за которого она так рвалась замуж, передумал брать ее в жену и разорвал помолвку.
Долго горевать по этому поводу Мэрайя не сочла нужным, потому уже сегодня она открыто признается в том, что влюблена. Причем новые чувства к танцовщику из ее же коллектива она испытала еще во время того, как была в отношения с Пэкером. 

Речь идет о 33-летнем парне по имени Брайан Танака. Если внимательно изучить Instagram Мэрайи, можно увидеть, что Танака принимал активное участие в ее жизни. А буквально несколько недель назад папарацци засняли Кери и Танака в объятиях на Гавайях. Они плавали вместе в море и веселились на пляже — обычный романтический уикэнд. 

Скрывать что-то, что уже стало очевидным, Кери не сочла нужным, потому заявила: «Это правда — Брайан мой любовник!»





Источник: http://www.starslife.ru/
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