Канье Уэст проходит интенсивную терапию дома

Но это вовсе не значит, что он здоров. Инсайдеры утверждают, что он продолжает проходить интенсивную терапию, просто уже в родных стенах, которые, как известно, тоже лечат.





«Вокруг Канье и сейчас много персонала, медсёстры, врачи. Ким считает, что так будет продолжаться, пока доктора не скажут, что это больше не необходимо. С ним постоянно занимается их семейный психотерапевт, он всегда под рукой, если вдруг Весту станет плохо» — рассказал инсайдер.





Как известно, дети рэпера Норт и Сэйнт, не знали, что отец был в больнице – им сказали, что он на гастролях. Теперь Ким придётся как-то объяснять ребятам, почему по их дому ходят люди в белых халатах.





Вест ещё не сделал заявления относительно состояния своего здоровья, и врачи настоятельно просят его пока не делать этого, но сам Канье то и дело порывается сделать это. Он хочет успокоить своих друзей и многочисленных поклонников, заявив, что с ним всё хорошо.



