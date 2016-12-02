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Шоу-бизнес
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2 декабря 16, 12:18
Канье Уэст проходит интенсивную терапию дома
Канье Уэст
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Американский рэпер Канье Уэст после проведённых двух недель в специализированной клинике наконец-то отправился домой.
Но это вовсе не значит, что он здоров. Инсайдеры утверждают, что он продолжает проходить интенсивную терапию, просто уже в родных стенах, которые, как известно, тоже лечат. 

«Вокруг Канье и сейчас много персонала, медсёстры, врачи. Ким считает, что так будет продолжаться, пока доктора не скажут, что это больше не необходимо. С ним постоянно занимается их семейный психотерапевт, он всегда под рукой, если вдруг Весту станет плохо» — рассказал инсайдер. 

Как известно, дети рэпера Норт и Сэйнт, не знали, что отец был в больнице – им сказали, что он на гастролях. Теперь Ким придётся как-то объяснять ребятам, почему по их дому ходят люди в белых халатах. 

Вест ещё не сделал заявления относительно состояния своего здоровья, и врачи настоятельно просят его пока не делать этого, но сам Канье то и дело порывается сделать это. Он хочет успокоить своих друзей и многочисленных поклонников, заявив, что с ним всё хорошо.

Источник: http://www.starslife.ru/
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