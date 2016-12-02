Татьяна Буланова подтвердила расставание с мужем

Знаменитость подтвердила своё расставание с мужем Владиславом Радимовым, с которым прожила в браке одиннадцать лет. На своей страничке она опубликовала сообщение, адресованное супругу, поблагодарив его за годы, проведённые вместе.





«Спасибо тебе за эти 11 лет! Да, было много всего и хорошего, и не очень, но я благодарна Судьбе за встречу с тобой. И знай, что ты все равно остаешься для меня родным человеком и всегда можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку во всем!» — написала Татьяна.





Ещё недавно в закулисье ходили слухи, что Татьяна узнала об измене мужа с подругой (прям как сюжет доброй половины её ранних песен) и решительно настроилась уйти от него. Однако время шло, а информации о приближающемся расторжении брака всё никак не звучало, поклонники артистки, было, подумали, что супруги помирились. Радимов даже сделал попытку примирения, пригласив Татьяну в ресторан по поводу одиннадцатой годовщины их брака, но это не спасло ситуацию в целом и лишь отсрочило расставание.











