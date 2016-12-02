Мила Кунис снова стала матерью, у Эштона Катчера родился сын

Мила Кунис и Эштон Кутчер стали родителями во второй раз. У звездной пары 30 ноября родился мальчик, передает People, ссылаясь на представителя звезд.

Известно, что пара уже воспитывает двухлетнюю дочь Вайатт Изабель.

О том, что звездная семья ожидала рождения мальчика, Кутчер сообщил еще в октябре этого года.





Мила Кунис - американская актриса украинского происхождения. Сниматься начала в 1993 году. Кунис хорошо известная по ролям в фильмах "Черный лебедь", "Третий лишний" и "Секс по дружбе". В 2015 году она вышла замуж за актера Эштона Кутчера ("Джобс", "Молодожены", "Эффект бабочки").





Ранее сообщалось, что Мила Кунис рассказала о сексизме в Голливуде и о том, как сама пострадала от него.



