Не Джоли единой: все любимые женщины Брэда Питта (ФОТО)

Если раньше о Брэде Питте говорили лишь в контексте его развода с Анджелиной Джоли, то сейчас все реже при упоминании об актере звучит имя его экс-супруги. Да-да, Брэд показал всем, что он вовсе не собирается страдать, а будет работать и налаживать свою личную жизнь.





В отличие от Анджелины, которая ведет затворнический образ жизни и все время проводит с детьми, Питт регулярно появляется на светских вечеринках и, если верить западным изданиям, уже нашел себе новую возлюбленную.





В связи с появлением новой красотки в жизни актера, мы решили вспомнить всех женщин, с которыми Брэда Питта связывали романтические отношения.













Шэлейн МакКолл





В далеком 1987 году 24-летний Брэд влюбился в свою партнершу по сериалу "Даллас" Шэлейн МакКолл. Именно эта скромная на вид девушка стала первой, кого секс-символ Голливуда поцеловал на экране. Отношения знаменитостей закончились сразу, как Брэд покинул шоу.













Синитта





В период с 1987 по 1988 год Брэд встречался с британской певицей Синиттой. Поговаривают, что актер умолял своего агента связаться с агентом девушки после того, как увидел ее по телевизору и влюбился с первого взгляда. Синитта бросила Питта, однако вспоминает время, проведенное с ним, с нежностью: "Он был очень красив и с самым великолепным телом, которое я когда-либо видела. Я наблюдала за ним в течении двух лет. Он был весел, он был молод и очень мил".













Робин Гивенс





В 1989 Брэд стал приглашенным гостем в шоу Робин "Руководитель класса". Между знаменитостями завязался роман, однако закончился он очень быстро. Поговаривали, что супруг Гивенс, Майк Тайсон, застукал парочку в постели и начал угрожать актеру.













Кристина Эпплгейт





Роман Брэда Питта с Кристиной Эпплгейт также был довольно быстротечным. Актеры встречались в 1989 году и даже появлялись вместе на красных дорожках. Однако очень быстро Кристина нашла Брэду замену и рассталась с ним, отдав предпочтение другому.













Джилл Шолен





Брэд и Джилл познакомились на съемках фильма ужасов "Сокращая класс". С Шолен актер был помолвлен на протяжении трех месяцев, но вскоре актриса начала встречаться с директором другой картины и бросила Питта.













E.G. Daily





Если верить слухам, то в 1989 году, после расставания с Джилл Шолен, Брэд Питт закрутил роман с популярной певицей E. G. Daily.













Джульетт Льюис





27-летний Брэд Питт начал встречаться с 17-летней Джульетт Льюис в 1989 году и расстался с девушкой лишь в 1993-м. Актриса до сих пор с теплотой вспоминает своего экс-возлюбленного: "Это были замечательные, наполненные любовью отношения с забавным, умным парнем. Затем они закончилось, и он пошел дальше, чтобы стать невероятно известным".





















Джина Дэвис





Откровенная сцена Брэда Питта с Джиной Дэвис в 1991 году в фильме "Тельма и Луиза" закрепили за актером звание секс-символа Голливуда. Романтические отношения завязались у знаменитостей еще во время съемок, но встречаться пара начала уже после выпуска фильма. Их роман продлился год.





















Джулия Ормонд





Брэд и Джулия сыграли влюбленных в 1994 году в драме "Легенды осени". Несмотря на то, что не было никаких официальных подтверждений романа между звездами, источники из окружения Брэда утверждают, что его все же связывали любовные отношения с Ормонд.













Тэнди Ньютон





Брэд начал встречаться с Тэнди, когда ей было 22 года. Их роман продлился год после того, как они встретились на съемка фильма "Интервью с вампиром".













Клэр Форлани





О романе между Питтом и Форлани заговорили после выхода на экраны фильма "Знакомьтесь, Джо Блэк", в котором актеры сыграли влюбленных.













Деми Мур





Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, Румер, утверждает, что ее мама встречалсь с Брэдом Питтом в 1998 году.





















Гвинет Пэлтроу





Роман Брэда Питта и Гвинет Пэлтроу продлился с 1994 по 1997 год. Они познакомились на съемках фильма "Se7en". Актер называл юную Гвинет "любовью всей своей жизни", "моим ангелом", и предложил ей стать его женой. Тем не менее, помолвка была расторгнута. В интервью Пэлтроу неоднократно говорила о том, что причиной их расставания стали молодость и то, что Брэд слишком хорош для нее.





















Дженнифер Энистон





Брэд Питт и Дженифер Энистон познакомились в 1998 году на слепом свидании, которое устроили для них их агенты. Роман знаменитостей продлился два года, а затем в Малибу состоялась роскошная свадьба, которая обошлась звездной паре в миллион долларов. В 2004 году стартовали съемки фильма "Мистер и миссис Смит", во время которых Питт влюбился в Анджелину Джоли и подал на развод с Энистон.













































Анджелина Джоли





Ради Анджелины Джоли Брэд Питт расторг свой брак с великолепной Дженнифер Энистон. То, как именно - внезапно и мощно - начался их роман, дало повод многим думать, что Энджи - та самая, единственная женщина для Брэда. Они были неразлучны, вместе воспитывали шестерых детей: Мэддокса, Пакса, Захару, Шайло, Вивьен и Нокса. Однако что-то пошло не так, и в сентябре 2016 года мир шокировала новость о разводе знаменитой пары.





Фото: REX Features



