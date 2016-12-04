День объятий: с кем обнимаются герои популярных фильмов

Это было нежнее, чем просто объятия. Когда обнимаешь, то нужны только руки. А прижиматься нужно всем телом.





Вот так, наклоняясь. Это означает желание. Взаимность. Притяжение“, – из фильма Пока ты спал.









Девчата kino-teatr.ru





Сложно поверить, но есть люди, которые не любят обниматься. Вот так вот. Но есть, конечно, и те, которые и дня не могут прожить без этого.





Объятия – это личное, например, как выпить чашку чая с кем-то. Замечала ли ты, что в большинстве случаев ты зовешь приятелей не на чай, а именно на кофе? Да-да. Потому что чай – это личное. Впрочем, как и объятия.





Так вот, раз в году, 4 декабря, во всем мире отмечают День объятий. Существует легенда, что некий молодой и страстный Хуан в середине 70-х годов прилетел в Сидней. В аэропорту его никто не встретил, и от этого парню стало грустно. Тогда он взял плакат и написал: “Объятия бесплатно“. Затем встал с ним около здания аэровокзала.









В джазе только девушки zimbio.com





Сначала многим этот поступок Хуана показался странным, но потом к нему подошла одинокая женщина, которая тоже нуждалась в ласке и теплоте. Этот момент и положил начало движению объятий в Австралии, а потом традиция перекинулась и в Европу.





Если разобраться, то бывают разные объятия. Например, страстные, хотя и сразу обреченные, как в фильме Ромео и Джульетта.









Ромео + Джульетта bfi.org.uk





Или же те, которые в скором времени принесут счастье двум людям, мечтающих испытать настоящие чувства.









Секс по дружбе goodreads.com





И что не говори, а объятия любимого человека помогают решить самые сложные проблемы, почувствовать уверенность и беспечность.









Помни меня heyuguys.com





Случается, что танцуя в обнимку, можно влюбиться. Как говорится, никогда не знаешь, где и как встретишь свою настоящую любовь.









До встречи с тобой ronnanlxnch.tumblr.com





Или же с помощью страстных объятий можно разжечь заново пламя любви, которое давно угасло. Как сделали когда-то мистер и миссис Смит.









Мистер и миссис Смит taringa.net





Существуют и такие объятия, которые нежно оберегают наш сон. Они дарят нам яркие и интересные сны.









Сплетница pleasingpics.com





А бывает, что лучшие объятия – это объятия друзей. Красотки из сериала Отчаянные домохозяйки знают об этом не понаслышке. Бри, Сьюзан, Габриэль и Линетт в курсе, что любую проблему легче решить с помощью обнимашек.









Отчаянные домохозяйки http://thirteen-collars.tumblr.com





Ну и... Давай наконец-то признаем: никто так не умеет обнимать тебя, как кот. Ведь он именно тот, кто точно знает, как сделать человека счастливым: дать себя потискать.









Завтрак у Тиффани giphy.com





Но главное – объятия дарят ощущения, которое нельзя описать или нарисовать. Это нужно почувствовать. Поэтому не бойся любить и быть любимой!









Титаник timeout.com



