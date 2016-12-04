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4 декабря 16, 09:16
День объятий: с кем обнимаются герои популярных фильмов
Ромео + Джульетта
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Международный день объятий – один из самых оригинальных и необычных праздников, который дарит возможность очередной раз выразить свою любовь и преданность близким и родным.
Это было нежнее, чем просто объятия. Когда обнимаешь, то нужны только руки. А прижиматься нужно всем телом. 

Вот так, наклоняясь. Это означает желание. Взаимность. Притяжение“, – из фильма Пока ты спал.


Девчата kino-teatr.ru

Сложно поверить, но есть люди, которые не любят обниматься. Вот так вот. Но есть, конечно, и те, которые и дня не могут прожить без этого.

Объятия – это личное, например, как выпить чашку чая с кем-то. Замечала ли ты, что в большинстве случаев ты зовешь приятелей не на чай, а именно на кофе? Да-да. Потому что чай – это личное. Впрочем, как и объятия.

Так вот, раз в году, 4 декабря, во всем мире отмечают День объятий. Существует легенда, что некий молодой и страстный Хуан в середине 70-х годов прилетел в Сидней. В аэропорту его никто не встретил, и от этого парню стало грустно. Тогда он взял плакат и написал: “Объятия бесплатно“. Затем встал с ним около здания аэровокзала. 


В джазе только девушки zimbio.com

Сначала многим этот поступок Хуана показался странным, но потом к нему подошла одинокая женщина, которая тоже нуждалась в ласке и теплоте. Этот момент и положил начало движению объятий в Австралии, а потом традиция перекинулась и в Европу. 

Если разобраться, то бывают разные объятия. Например, страстные, хотя и сразу обреченные, как в фильме Ромео и Джульетта. 


Ромео + Джульетта bfi.org.uk

Или же те, которые в скором времени принесут счастье двум людям, мечтающих испытать настоящие чувства.


Секс по дружбе goodreads.com

И что не говори, а объятия любимого человека помогают решить самые сложные проблемы, почувствовать уверенность и беспечность.


Помни меня heyuguys.com

Случается, что танцуя в обнимку, можно влюбиться. Как говорится, никогда не знаешь, где и как встретишь свою настоящую любовь.


До встречи с тобой ronnanlxnch.tumblr.com

Или же с помощью страстных объятий можно разжечь заново пламя любви, которое давно угасло. Как сделали когда-то мистер и миссис Смит. 


Мистер и миссис Смит taringa.net

Существуют и такие объятия, которые нежно оберегают наш сон. Они дарят нам яркие и интересные сны. 


Сплетница pleasingpics.com

А бывает, что лучшие объятия – это объятия друзей. Красотки из сериала Отчаянные домохозяйки знают об этом не понаслышке. Бри, Сьюзан, Габриэль и Линетт в курсе, что любую проблему легче решить с помощью обнимашек.


Отчаянные домохозяйки http://thirteen-collars.tumblr.com

Ну и... Давай наконец-то признаем: никто так не умеет обнимать тебя, как кот. Ведь он именно тот, кто точно знает, как сделать человека счастливым: дать себя потискать.


Завтрак у Тиффани giphy.com

Но главное – объятия дарят ощущения, которое нельзя описать или нарисовать. Это нужно почувствовать. Поэтому не бойся любить и быть любимой!


Титаник timeout.com

Источник: ivona
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