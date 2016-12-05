Сергей Безруков поделился новым снимком дочки (ФОТО)

По такому случаю актер решил порадовать своих поклонников и опубликовал в социальных сетях новое фото малышки.





На появившемся в микроблоге Сергея снимке личика девочки, к сожалению, не видно. На фото Маша, сидящая у аквариума, сфотографирована со спины, а ее голова прикрыта рукой.





Машин телевизор. Нам сегодня пять месяцев! Вот! - подписал снимок звезда сериала "Бригада".





Напомним, что Маша - первый и пока единственный ребенок Анны Матисон и Сергея Безрукова, которые поженились 11 марта 2016 года. Малышка появилась на свет 4 июля 2016 года.











