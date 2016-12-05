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5 декабря 16, 11:15
Сергей Безруков поделился новым снимком дочки (ФОТО)
Сергей Безруков
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Дочке Сергея Безрукова и Анны Матисон Маше исполняется пять месяцев.
По такому случаю актер решил порадовать своих поклонников и опубликовал в социальных сетях новое фото малышки.

На появившемся в микроблоге Сергея снимке личика девочки, к сожалению, не видно. На фото Маша, сидящая у аквариума, сфотографирована со спины, а ее голова прикрыта рукой.

Машин телевизор. Нам сегодня пять месяцев! Вот! - подписал снимок звезда сериала "Бригада".

Напомним, что Маша - первый и пока единственный ребенок Анны Матисон и Сергея Безрукова, которые поженились 11 марта 2016 года. Малышка появилась на свет 4 июля 2016 года.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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