Мила Кунис и Эштон Катчер сообщили имя новорожденного сына

И вот теперь нам известно имя малыша - Димитрий Портвуд Катчер.





Мальчик родился 30 ноября в 1.21 часов ночи с весом около четырех килограммов. Что касается фотографий малыша, то все мы знаем, что Мила и Эштон - не фанаты выставления жизни своих детей на показ, так что вряд ли в ближайшее время мы узнаем, как выглядит маленький Димитрий.





Мы хотим, чтобы наши дети сами решали, хотят ли они вести публичную жизнь или нет. Мы не хотим делать этот выбор за них - говорит Эштон.





Напомним, что Эштон Катчер и Мила Кунис также воспитывают дочку Уайетт, которая появилась на свет 1 октября 2014 года.



