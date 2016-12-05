Леди Гага удивила публику заметно постройневшей фигурой

Было время, когда поклонники даже осуждали звезду за то, что она якобы не соответствует всем стандартам стройности, однако, все это в прошлом.





На шоу Victoria's Secret Гага удивила публику заметно постройневшей фигурой. Поп-дива появилась на публике в элегантном платье, которое подчеркнуло ее идеальное тело.





Что ж, выглядит она действительно роскошно. Вопрос лишь в том, к чему такие резкие перемены: во имя красоты или из-за проблем в личной жизни, ведь не секрет, что сейчас у певицы сложности в отношениях с экс-женихом Тейлором Кинни.



















