Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
27.79
USD
26.08
RUB
0.41
EUR
28.68
USD
26.89
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 декабря 16, 11:20
Леди Гага удивила публику заметно постройневшей фигурой
Леди Гага
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Леди Гага никогда не стеснялась открыто демонстрировать свою фигуру, которая всегда радовала глаз аппетитными формами.
Было время, когда поклонники даже осуждали звезду за то, что она якобы не соответствует всем стандартам стройности, однако, все это в прошлом.

На шоу Victoria's Secret Гага удивила публику заметно постройневшей фигурой. Поп-дива появилась на публике в элегантном платье, которое подчеркнуло ее идеальное тело. 

Что ж, выглядит она действительно роскошно. Вопрос лишь в том, к чему такие резкие перемены: во имя красоты или из-за проблем в личной жизни, ведь не секрет, что сейчас у певицы сложности в отношениях с экс-женихом Тейлором Кинни.





Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Леди Гага прокомментировала свои отношения с Тейлором Кинни
Леди Гага отказалась от эпатажа (ФОТО)
Леди Гага продемонстрировала стройную фигуру (ФОТО)
Леди Гага превратилась в куклу (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Даша Малахова вышла замуж (ФОТО)
noimageАнастасия Стоцкая беременна во второй раз
noimageКличко и Панеттьери с дочерью отдохнули на пляже (ФОТО)
noimageГоша Куценко спивается без работы
noimageСара Джессика Паркер стала "девушкой с обложки"
Лента новостей
Загрузка...