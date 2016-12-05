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5 декабря 16, 11:39
Сара Джессика Паркер стала "девушкой с обложки"
Сара Джессика Паркер
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Звезда сериала "Развод" Сара Джессика Паркер снялась в фотосессии для нового январского номера InStyle и в интервью для первого в 2017 году выпуска глянца обсудила свою героиню из "Развода", сравнивая ее с Кэрри из "Секса в большом городе".
Главная героиня "Развода" - Фрэнсис, которая разводится с мужем и в своем зрелом возрасте пытается начать жизнь с чистого листа. 

По словам Сары Джессики Паркер, героиня "Развода" совершенно не похожа на нее саму: "Мне потребовалось очень много времени, чтобы найти персонажа, у которого, на мой взгляд, столько же потенциала, сколько и у Кэрри Брэдшоу. Все почему-то думают, что Фрэнсис – мое альтер-эго, но это не так, сначала я ее совершенно не знала, она отличалась от всех героинь, что я играла раньше. Поэтому мне кажется, что Фрэнсис столь же интересна, сколь и Кэрри".

"Развод" с Сарой Джессикой Паркер уже продлен на второй сезон.











Источник: http://kinoafisha.ua/
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