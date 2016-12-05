Гоша Куценко спивается без работы

Популярный актер рассказал о личной жизни и работе, без которой. по словам артиста, он "просто спивается".





Гоша Куценко считает себя трудоголиком. "Работы много. Когда ее нет, не знаю, что делать. Если еду на отдых, то без работы просто спиваюсь", – признался популярный актер.





В декабре выходит в прокат фильм "Врач", который снял Куценко. попробовав себя в качестве режиссера. "Это рассказ о пяти днях из жизни доктора. Нет прямого сюжета, связанного со мной, но это набор историй, которые я видел и слышал. Фильм посвятил всем, кого не удалось спасти, и великому труду врачей, в частности нейрохирургов", – рассказал новоиспеченный режиссер. Кстати, Гоша признался, что если бы у него было право разрешить в России эвтаназию, он бы разрешил.





Зашла речь и о личной жизни. Гоша Куценко является отцом двух дочерей: 20-летней Полины (от брака с актрисой Марией Порошиной) и 2,5-летней Евгении, которую подарила ему вторая супруга Ирина Скриниченко. "У меня есть взрослая дочь Полина. Когда она родилась, было другое время, я был другой. Женя взорвала мое сердце, такой любви я еще не испытывал. Я спешу к ней всегда, стремлюсь увидеть при первой возможности", – говорит Куценко".





Актер рассказал. что младшая дочь очень любознательная. "Женя родилась с вопросительным знаком в глазах, с осмысленным взглядом. Как только начала говорить, посыпались вопросы: что это, куда идем, почему?" – сообщил актер.





Конечно же, родители стараются удовлетворить все потребности и запросы дочери, а также плотно занимаются ее обучением. Малышка уже говорит по-английски, поет, танцует и даже сочиняет стихи. Более того, Женя пошла в детский сад в полтора года и остается там на весь день. "Она была самая младшенькая в группе, но быстро адаптировалась. Молодчина!" – похвалил дочь Куценко.

Семья живет в собственном доме в Подмосковье. Гоша объяснил: "Дочка растет в кислородной ванне: на свежем воздухе, среди столетних сосен".



