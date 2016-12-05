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5 декабря 16, 11:48
Кличко и Панеттьери с дочерью отдохнули на пляже (ФОТО)
Владимир Кличко
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Папарацци неустанно следят за публичными личностями, и на этот раз под прицел любопытных фотографов попала украино-американская семья: Владимир Кличко, его невеста Хейден Панеттьери и их дочь Кайя Евдокия, которой 9 декабря исполнится два года.
Семья отдохнула на пляже Майями.

Белокурая малышка делала пасочки рядом с родителями, пока те сидели на песке и наслаждались отдыхом. Судя по снимкам, Кайя большую часть времени проводила рядом с отцом: девочка что-то показывала своему папе, трогала ручками его лицо, увлеченно заглядывала в экран его телефона.

Тем временем Хайден сидела рядом и любовалась тем, как общаются между собой самые дорогие для нее люди.

Напомним, после родов Хайден прошло уже почти два года, но молодая женщина до сих пор не может справиться с послеродовой депрессией. Так, в начале ноября актриса в очередной раз прошла лечение на Мертвом море.







Источник: http://kinoafisha.ua/
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