Кличко и Панеттьери с дочерью отдохнули на пляже (ФОТО)

Семья отдохнула на пляже Майями.





Белокурая малышка делала пасочки рядом с родителями, пока те сидели на песке и наслаждались отдыхом. Судя по снимкам, Кайя большую часть времени проводила рядом с отцом: девочка что-то показывала своему папе, трогала ручками его лицо, увлеченно заглядывала в экран его телефона.





Тем временем Хайден сидела рядом и любовалась тем, как общаются между собой самые дорогие для нее люди.





Напомним, после родов Хайден прошло уже почти два года, но молодая женщина до сих пор не может справиться с послеродовой депрессией. Так, в начале ноября актриса в очередной раз прошла лечение на Мертвом море.



























