Анастасия Стоцкая беременна во второй раз

Поклонники певицы Анастасии Стоцкой заметили, что артистка последнее время ходит и публикует фотографии в свободной одежде. Это стало причиной слухов о её беременности.





Журналисты решили уточнить эту информацию. К сожалению, Анастасия Стоцкая пока не комментирует эту информацию. А вот её подруга дала ответ на вопрос беременна ли Стоцкая.





Близкая подруга певицы, Алёна Петровская, сообщила следующее изданию Starhit:





Да, Настя действительно беременна. Срок еще не очень большой, поэтому пока она не афиширует свое интересное положение — о ее счастье знают только ближайшие люди

говорит Петровская о Стоцкой.





Отметим, что пока ещё Анастасия Стоцкая не отменяла концерты и съёмки.



