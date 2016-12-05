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5 декабря 16, 11:51
Анастасия Стоцкая беременна во второй раз
Анастасия Стоцкая
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Подруга Анастасии Стоцкой подтвердила информацию о беременности певицы.
Поклонники певицы Анастасии Стоцкой заметили, что артистка последнее время ходит и публикует фотографии в свободной одежде. Это стало причиной слухов о её беременности.

Журналисты решили уточнить эту информацию. К сожалению, Анастасия Стоцкая пока не комментирует эту информацию. А вот её подруга дала ответ на вопрос беременна ли Стоцкая.

Близкая подруга певицы, Алёна Петровская, сообщила следующее изданию Starhit:

Да, Настя действительно беременна. Срок еще не очень большой, поэтому пока она не афиширует свое интересное положение — о ее счастье знают только ближайшие люди
говорит Петровская о Стоцкой.

Отметим, что пока ещё Анастасия Стоцкая не отменяла концерты и съёмки.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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