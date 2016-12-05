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Шоу-бизнес
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5 декабря 16, 12:04
Даша Малахова вышла замуж (ФОТО)
Даша Малахова
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Украинская телеведущая и актриса в третий раз сыграла свадьбу.
Известный украинский ресторатор и телеведущая Даша Малахова связала себя брачными узами со своим возлюбленным - 28-летним мастером спорта по тяжелой атлетике Сергеем Сулима.

Нет ничего лучше, чем найти свой сапог. И такой чтоб всегда шагал в унисон
сообщила Малахова своим поклонникам в Сети

Я верю в любовь. Я за то, чтобы смотреть на этот мир широко раскрытыми глазами и любить его целиком. Когда месяцами нет солнца и за окном постоянно плохая погода, любовь единственное, что нас согревает. Сегодня выдаём нашу Дашу. В морозном,снежном Львове. Любовь. Кругом царит любовь
прокомментировала праздничное событие в соцсети ресторатор и подруга Малаховой Елена Сапунова



К слову, церемония бракосочетания состоялась 3 декабря, во Львове. А 4 декабря знаменитость отмечает свое 39-летие.

Стоит отметить, ранее Даша Малахова призналась, что именно Сергей стал причиной распада её предыдущего брака, от которого она воспитывает двоих сыновей.









Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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