Даша Малахова вышла замуж (ФОТО)

Известный украинский ресторатор и телеведущая Даша Малахова связала себя брачными узами со своим возлюбленным - 28-летним мастером спорта по тяжелой атлетике Сергеем Сулима.





Нет ничего лучше, чем найти свой сапог. И такой чтоб всегда шагал в унисон

сообщила Малахова своим поклонникам в Сети





Я верю в любовь. Я за то, чтобы смотреть на этот мир широко раскрытыми глазами и любить его целиком. Когда месяцами нет солнца и за окном постоянно плохая погода, любовь единственное, что нас согревает. Сегодня выдаём нашу Дашу. В морозном,снежном Львове. Любовь. Кругом царит любовь

прокомментировала праздничное событие в соцсети ресторатор и подруга Малаховой Елена Сапунова













К слову, церемония бракосочетания состоялась 3 декабря, во Львове. А 4 декабря знаменитость отмечает свое 39-летие.





Стоит отметить, ранее Даша Малахова призналась, что именно Сергей стал причиной распада её предыдущего брака, от которого она воспитывает двоих сыновей.



































